Serena Enardu | anche Oppini e Zelletta a rischio querela | poi elogia Pago

Serena Enardu è ancora protagonista nelle vicende legate al Grande Fratello Vip. Nella scorsa edizione è stata concorrente nella Casa, entrando per recuperare il suo rapporto con Pago. Ma dopo ...

Intervista esclusiva a Serena Enardu

Serena, nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ti ha riservato degli insulti e tu hai deciso di querelarlo. Come mai questa scelta? In realtà già quest’estate dopo l’episodio della torta con la svastica ...

