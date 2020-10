Mara Carfagna è diventata mamma: è nata sua figlia Vittoria (Di martedì 27 ottobre 2020) La vicepresidente della Camera ha avuto una bambina Si chiama Vittoria ed è nata ieri lunedì 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma con un parto cesareo. A svelare del parto della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, è il sito “Dagospia”. La «mamma e la bimba stanno in ottima salute», evidenziano fonti vicine alla vicepresidente della Camera. Intanto non tardano ad arrivare gli auguri alla neomamma: «Auguri di cuore e felicitazioni – mie personali, e da parte di tutto il Gruppo Forza Italia della Camera – a Mara Carfagna per l’arrivo di Vittoria Ruben. Una nuova vita è un gesto di amore e di speranza. Un abbraccio ai genitori, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 ottobre 2020) La vicepresidente della Camera ha avuto una bambina Si chiamaed èieri lunedì 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma con un parto cesareo. A svelare del parto della vicepresidente della Camera,, è il sito “Dagospia”. La «e la bimba stanno in ottima salute», evidenziano fonti vicine alla vicepresidente della Camera. Intanto non tardano ad arrivare gli auguri alla neo: «Auguri di cuore e felicitazioni – mie personali, e da parte di tutto il Gruppo Forza Italia della Camera – aper l’arrivo diRuben. Una nuova vita è un gesto di amore e di speranza. Un abbraccio ai genitori, ...

Agenzia_Ansa : Fiocco rosa per Mara #Carfagna, è nata Vittoria Ruben #ANSA - andreatesti70 : @Matteotessaro @GiorgiaMeloni @mara_carfagna Ma perche non ti fai li cazzi tua? - fra_marro7 : RT @GiorgiaMeloni: Cara @mara_carfagna, benvenuta nel mondo di noi mamme. Da oggi il baricentro della tua vita non sei più tu, ma quel picc… - MassimoSantoma2 : RT @GiovanniToti: Benvenuta alla piccola Vittoria e congratulazioni a papà Alessandro e all’amica @mara_carfagna, che sono certo sarà una s… - RobertoDiTolve : @GiorgiaMeloni @mara_carfagna AUGURI MARA, CHE SEI UNA DONNA, CHE SEI UNA MADRE, CHE SEI ITALIANA, CHE SEI CRISTIANA! -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Carfagna Mara Carfagna è mamma: nata la prima figlia Vittoria Vanity Fair Italia Fiocco rosa alla Camera: benvenuta alla figlia della Carfagna

È nata la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben: la neo mamma ha partorito al Gemelli e, secondo fonti a lei vicine, è in ottima salute.

Mara Carfagna è diventata mamma: è nata Vittoria

Articolo in aggiornamento ...

È nata la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben: la neo mamma ha partorito al Gemelli e, secondo fonti a lei vicine, è in ottima salute.Articolo in aggiornamento ...