LOCKDOWN LUNACY 4 0 | l’illusione del controllo

(Di martedì 27 ottobre 2020) La storia che racconterò ai miei nipoti un giorno sarà più o meno questa: Un regime totalitario, la Cina, è andato fuori di testa e ha bloccato un’intera città quando hanno scoperto un nuovo virus. La maggior parte dei leader mondiali, buttando fuori un secolo di sudate conoscenze su come gestire le epidemie di malattie infettive, hanno finito per fare la stessa cosa in una settimana di panico alimentata da modelli di morte inventati e creati da persone con titoli di studio fantasiosi. Quando iniziarono ad emergere sia i dettagli che le previsioni originali e i tassi di mortalità erano esagerati, la maggior parte dei leader ha raddoppiato politiche stupide, non volendo riconoscere un’ovvia verità: i governi non fermano i virus. Invece, hanno continuato a portare le loro popolazioni incredibilmente acquiescenti in una caccia ...