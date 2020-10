Lazio, Inzaghi: “Siamo in emergenza, ma col Bruges daremo il massimo” (Di martedì 27 ottobre 2020) L’esordio in Champions League non poteva andare meglio alla Lazio di Simone Inzaghi che ora è in cerca di conferme. Reduci dal successo contro il Borussia Dortmund, i biancocelesti si apprestano a sfidare il Bruges in terra belga in piena emergenza. Nella rifinitura al centro sportivo di Formello, infatti, soltanto dodici giocatori hanno svolto tutta la sessione di allenamento, mentre non erano in campo agli ordini del tecnico piacentino Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. La società biancoceleste non ha spiegato il motivo delle assenze: i cinque giocatori non si sono allenati stamattina dopo i tamponi per il Covid-19 effettuati ieri e oggi hanno effettuato ulteriori test, restando esclusi dalla lista di partenza per Bruges. “Abbiamo dei ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) L’esordio in Champions League non poteva andare meglio alladi Simoneche ora è in cerca di conferme. Reduci dal successo contro il Borussia Dortmund, i biancocelesti si apprestano a sfidare ilin terra belga in piena. Nella rifinitura al centro sportivo di Formello, infatti, soltanto dodici giocatori hanno svolto tutta la sessione di allenamento, mentre non erano in campo agli ordini del tecnico piacentino Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. La società biancoceleste non ha spiegato il motivo delle assenze: i cinque giocatori non si sono allenati stamattina dopo i tamponi per il Covid-19 effettuati ieri e oggi hanno effettuato ulteriori test, restando esclusi dalla lista di partenza per. “Abbiamo dei ...

