Juventus | senti Gianni Di Marzio | “Per CR7 alla Juve era fatta…”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Laè ed è stata sempre una squadra piena di giocatori di talento. Nella compagine bianconera hanno giocato grandissimi nomi del calcio mondiale e tutt’ora il trend viene confermato, con Dybala e Cristiano Ronaldo. Ecco, proprio quest’ultimo è al centro di una notizia dell’ultim’ora.Di, ex allenatore di calcio di squadre come Napoli e Catanzaro, e attuale talent scout, è stato intervistato dal Secolo XIX dove ha dichiarato: “Lo sapete, di giovani poi diventati campioni ne ho scovati tanti,avevo segnalato Messi, Aguero, Pato, avevo praticamente fatto prendere CR7 e li convinsi ad acquistare Ibra”. Non ha rivelato i motivi per il quale la trattativa di allora per CR7 sia saltata, ma pensare ...