È confermata la serie su Green Lantern (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ufficialità è arrivata: Hbo Max ha ordinato la prima stagione di Green Lantern, la serie basata sui fumetti della Dc Comics che si erano già meritati un posto sul grande schermo con lo (sfortunato) film del 2011 con Ryan Reynolds. I 10 episodi da un’ora l’uno si occuperanno di una moltitudine di Lanterne verdi, ovvero un corpo di guerrieri intergalattici che traggono il potere da anelli magici e che sono i personaggi noti agli appassionati: Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e, in particolare, Alan Scott, il primo Lanterna verde terrestre che, almeno secondo le storie originali, è omosessuale. Ci saranno anche gli alieni molto amati, come Sinestro e Kilowog, mentre verranno introdotte nuove figure inedite. A occuparsi della scrittura della ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ufficialità è arrivata: Hbo Max ha ordinato la prima stagione di, labasata sui fumetti della Dc Comics che si erano già meritati un posto sul grande schermo con lo (sfortunato) film del 2011 con Ryan Reynolds. I 10 episodi da un’ora l’uno si occuperanno di una moltitudine die verdi, ovvero un corpo di guerrieri intergalattici che traggono il potere da anelli magici e che sono i personaggi noti agli appassionati: Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e, in particolare, Alan Scott, il primoa verde terrestre che, almeno secondo le storie originali, è omosessuale. Ci saranno anche gli alieni molto amati, come Sinestro e Kilowog, mentre verranno introdotte nuove figure inedite. A occuparsi della scrittura della ...

