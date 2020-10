Dal Maxxi e Bvlgari un premio per sostenere i giovani talenti (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Sono Giulia Cenci (Cortona, 1988), Tomaso De Luca (Verona, 1988) e Renato Leotta (Torino, 1982) i tre finalisti della seconda edizione del Maxxi Bvlgari Price, il progetto che unisce il Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Bvlgari, da oltre 130 anni emblema di eccellenza italiana, per il sostegno e la promozione dei giovani artisti. I 3 talenti sono stati scelti da una giuria internazionale composta da Hou Hanru, direttore artistico del Maxxi; Bartolomeo Pietromarchi direttore del Maxxi Arte; Manuel Borja-Villel, direttore del museo Reina Sofía a Madrid; Emma Lavigne, presidente del Palais de Tokyo a Parigi, e Victoria Noorthoorn, direttrice del museo di arte moderna di Buenos Aires. I loro lavori, pensati, prodotti e realizzati appositamente per il premio, saranno esposti a Roma al Maxxi da domani e fino al 7 marzo 2021 in una mostra a cura di Giulia Ferracci, che coinvolge lo spettatore sin dalla lobby e si sviluppa nella scenografica Galleria 5, al terzo piano.MELANDRI: “IMPORTANTE INVESTIRE SUI GIOVANI” Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Sono Giulia Cenci (Cortona, 1988), Tomaso De Luca (Verona, 1988) e Renato Leotta (Torino, 1982) i tre finalisti della seconda edizione del Maxxi Bvlgari Price, il progetto che unisce il Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Bvlgari, da oltre 130 anni emblema di eccellenza italiana, per il sostegno e la promozione dei giovani artisti. I 3 talenti sono stati scelti da una giuria internazionale composta da Hou Hanru, direttore artistico del Maxxi; Bartolomeo Pietromarchi direttore del Maxxi Arte; Manuel Borja-Villel, direttore del museo Reina Sofía a Madrid; Emma Lavigne, presidente del Palais de Tokyo a Parigi, e Victoria Noorthoorn, direttrice del museo di arte moderna di Buenos Aires. I loro lavori, pensati, prodotti e realizzati appositamente per il premio, saranno esposti a Roma al Maxxi da domani e fino al 7 marzo 2021 in una mostra a cura di Giulia Ferracci, che coinvolge lo spettatore sin dalla lobby e si sviluppa nella scenografica Galleria 5, al terzo piano.MELANDRI: “IMPORTANTE INVESTIRE SUI GIOVANI”

saranno esposte nel museo Maxxi di Roma, dal 28 ottobre al 7 marzo in una mostra a cura di Giulia Ferracci che coinvolge i tre piani del museo. In esposizione il monito sul futuro dell'umanità nelle ...

Firenze, a Palazzo Strozzi arriva Marinella Senatore con 'We Rise by Lifting Others'

Dal 3 dicembre 2020 al 7 febbraio 2021 Palazzo Strozzi a Firenze ... come il Centre Pompidou di Parigi e il museo MAXXI di Roma, e ha partecipato a molte importanti biennali internazionali, come ...

