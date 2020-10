Covid 19 in Campania, scuole restano chiuse: per le elementari si decide tra dieci giorni (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid 19 in Campania: riunione tra l’Unità di crisi, il governatore De Luca, rappresentanti del mondo della scuola e Asl. Sulle scuole elementari si deciderà tra dieci giorni in base ai dati dei contagi. Si è svolta la riunione convocata dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della scuola, … Leggi su 2anews (Di martedì 27 ottobre 2020)19 in: riunione tra l’Unità di crisi, il governatore De Luca, rappresentanti del mondo della scuola e Asl. Sullesirà train base ai dati dei contagi. Si è svolta la riunione convocata dal governatore della Regione, Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della scuola, …

«Tutti conosciamo i numeri sul territorio campano di casi positivi al Covid 19. Sono numeri che, tra l’altro, a parere dello scrivente rappresentano una realtà al ribasso». Poi le proposte: «L’impiego ...

Alaia positivo al Covid-19. “Sto bene, mi sono autoisolato”

A scriverlo sul suo profilo social Enzo Aialia, consigliere regionale della Campania. “Nella giornata di sabato mi sono sottoposto contestualmente a tampone rapido e a tampone molecolare, presso un ...

