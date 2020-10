Conte torna sul dpcm: “Ecco come abbiamo scelto chi chiudere e chi no” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è tornato sulle scelte adottate nell’ultimo dpcm con un articolo a sua firma apparso sull’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano”. Il premier ha voluto spiegare ancora una volta perché si è deciso chiudere alcuni settori piuttosto che altri, spaziando dal tema dei trasporti a quello legato ai ristoranti. Di seguito riassumiamo qualche passaggio catalizzando l’attenzione sugli argomenti di più stretta attualità. Scuola e trasporti – “Con lo smart working e il ricorso alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado puntiamo a ridurre momenti di incontri e soprattutto l’afflusso nei mezzi di trasporto durante il giorno, perché sappiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente del Consiglio, Giuseppe, èto sulle scelte adottate nell’ultimocon un articolo a sua firma apparso sull’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano”. Il premier ha voluto spiegare ancora una volta perché si è decisoalcuni settori piuttosto che altri, spaziando dal tema dei trasporti a quello legato ai ristoranti. Di seguito riassumiamo qualche passaggio catalizzando l’attenzione sugli argomenti di più stretta attualità. Scuola e trasporti – “Con lo smart working e il ricorso alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado puntiamo a ridurre momenti di incontri e soprattutto l’afflusso nei mezzi di trasporto durante il giorno, perché sappiamo ...

matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - LegaSalvini : Conte annuncia lo stop alle cartelle esattoriali. VITTORIA della Lega, bene. Ma non bastano tre mesi di rinvio: pac… - Inter : ?? | CONFERENZA-Si torna in campo per la Serie A: in diretta le parole di Conte alla vigilia di #GenoaInter ?? - fcin1908it : GdS - Shakhtar-Inter, Conte cambia gli esterni: torna Barella dal 1', Eriksen... - - xblunotte : RT @jacopo_iacoboni: Intanto, agli 'Stati generali' del M5S (pomposa locuzione che torna in due soli eventi al mondo: quelli organizzati da… -