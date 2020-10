Champions: l’Inter stecca in Ucraina, con lo Shakhtar è 0-0 (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Inter stecca ancora in Champions League. Nel secondo turno del girone del Gruppo B la squadra di Conte pareggia 0-0 con lo Shakhtar Donetsk e complica il cammino per il passaggio del turno dopo il 2-2 col Gladbach. A Kiev nel primo tempo i nerazzuri fanno il match, ma la traversa prima ferma un destro di Barella, poi una punizione di Lukaku. Nella ripresa Martinez sbaglia un gol clamoroso a porta vuota, poi gli ucraini si chiudono e il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Shakhtar primo nel girone.GRUPPO B Risultati seconda giornata: Shakhtar Donetsk-INTER 0-0 Borussia Moenchengladbach-Real Madrid (ore 21) Classifica: Shakhtar Donetsk 4, Borussia Monchengladbach, INTER 2, Real Madrid 0Prima giornata: Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3, INTER-Borussia Moenchengladbach ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 ottobre 2020) L'Interancora inLeague. Nel secondo turno del girone del Gruppo B la squadra di Conte pareggia 0-0 con loDonetsk e complica il cammino per il passaggio del turno dopo il 2-2 col Gladbach. A Kiev nel primo tempo i nerazzuri fanno il match, ma la traversa prima ferma un destro di Barella, poi una punizione di Lukaku. Nella ripresa Martinez sbaglia un gol clamoroso a porta vuota, poi gli ucraini si chiudono e il risultato resta inchiodato sullo 0-0.primo nel girone.GRUPPO B Risultati seconda giornata:Donetsk-INTER 0-0 Borussia Moenchengladbach-Real Madrid (ore 21) Classifica:Donetsk 4, Borussia Monchengladbach, INTER 2, Real Madrid 0Prima giornata: Real Madrid-Donetsk 2-3, INTER-Borussia Moenchengladbach ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'analisi di @Stefandevrij al termine di #ShakhtarInter ??? #UCL #FORZAINTER ???? - OptaPaolo : 0 - L'Inter è la prima squadra a non subire alcun tiro in un primo tempo di Champions League dal Bayern Monaco nel… - louvrae : Chiaramente più importante il Monza in coppa Italia che l’Inter in champions ???????????? - simshine95 : @pisto_gol Il giorno in cui Lautaro, ottimo giocatore ma poco cattivo sotto porta, sara' il primo sostituto in atta… - fefefeds : L’Inter che fa cagare , serata di Champions e venire obbligati dalla propria ragazza a vedere sta cosa , finaccia -

