Calcio Napoli | Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi

(Di martedì 27 ottobre 2020) I due giocatori del, risultati positivi al Covid-19, hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna giovedi’ (ore 21). La squadra si e’ allenata sui campi 2 …

“Napoli da Scudetto? Secondo me sì ma i bookmakers se ne sono ... Il panorama però cambia di settimana in settimana, non siamo in grado di prevedere cosa può accadere in un calcio ogni 4 giorni e con ...Sia per il calcio che per il Paese è la più grossa crisi, non ha ancora prodotto i suoi effetti totali. Napoli da Scudetto? Nello scenario di quest’anno sicuramente sì, sarebbe un peccato non ...