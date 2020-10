Serie A, Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milan-Roma termina con il risultato finale di 3-3.L'incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A è terminato con un risultato rocambolesco che ha visto segnare tre gol per parte. La squadra di Paulo Fonseca non è mai riuscita ad andare in vantaggio, con la compagine di Stefano Pioli che invece ha rischiato di vincerla fino allo scadere dei minuti di recupero. Ad aprire le danze nel Monday night del massimo campionato italiano ci pensa il solito Zlatan Ibrahimovic al secondo minuto dopo il fischio d'inizio; al 14' risponde Dzeko con il gol del pari che durerà fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa, ancora una volta due minuti dopo il fischio iniziale del direttore di gara, Saelemaekers riporta in vantaggio i rossoneri, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020)termina con il risultato finale di 3-3.L'incontro valido per la quinta giornata del campionato diA è terminato con un risultato rocambolesco che ha visto segnare tre gol per parte. Ladi Paulonon è mai riuscita ad andare in vantaggio, con la compagine di Stefano Pioli che invece ha rischiato di vincerla fino allo scadere dei minuti di recupero. Ad aprire le danze nel Monday night del massimo campionato italiano ci pensa il solito Zlatanal secondo minuto dopo il fischio d'inizio; al 14' risponde Dzeko con il gol delche durerà fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa, ancora una volta due minuti dopo il fischio iniziale del direttore di gara, Saelemaekers riporta in vantaggio i rossoneri, ...

