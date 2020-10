Omicidio Giuseppe Canale, in appello sette imputati condannati a 30 anni a Reggio Calabria (Di lunedì 26 ottobre 2020) sette imputati condannati a 30 anni di carcere per l’Omicidio di Giuseppe Canale, un delitto di ‘ndrangheta consumato a Reggio Calabria, nella frazione di Gallico, il 12 agosto 2011. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello che ha confermato l’impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e ha condannato i sette imputati che, in primo grado, avevano rimediato l’ergastolo. Si tratta di Domenico Marcianò, Giuseppe Germanò, Sergio Iannò, Filippo Giordano detto “Scaramacai”, Cristian Loielo, Salvatore Callea e Antonino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)a 30di carcere per l’di, un delitto di ‘ndrangheta consumato a, nella frazione di Gallico, il 12 agosto 2011. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’che ha confermato l’impianto accusatorio della Direzione distrettuale antimafia die ha condannato iche, in primo grado, avevano rimediato l’ergastolo. Si tratta di Domenico Marcianò,Germanò, Sergio Iannò, Filippo Giordano detto “Scaramacai”, Cristian Loielo, Salvatore Callea e Antonino ...

