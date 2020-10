Mindhunter 3 non si farà (per ora): gli aggiornamenti da David Fincher (Di lunedì 26 ottobre 2020) Brutte notizie per i fan di Mindhunter. David Fincher ha dichiarato che la serie lo impegna troppo e ha costi eccessivi per il seguito che ha, mettendo in pausa la stagione 3 a tempo indeterminato. Parole che, di fatto, suonano come delle campane a morto. Leggi su nospoiler (Di lunedì 26 ottobre 2020) Brutte notizie per i fan diha dichiarato che la serie lo impegna troppo e ha costi eccessivi per il seguito che ha, mettendo in pausa la stagione 3 a tempo indeterminato. Parole che, di fatto, suonano come delle campane a morto.

