MEF, in sta giovedì fino a 5,5 miliardi BTP a 5 e 10 anni (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia per l’asta di giovedì, 29 ottobre 2020, l’emissione di massimi 5,5 miliardi di BTP a 5 e 10 anni e 750 milioni di CCTeu. Il BTP quinquennale, scadenza 1° febbraio 2026, cedola annuale pari a 0,5%, sarà offerto per un importo massimo di 2,5 miliardi di euro, mentre il BTP decennale, scadenza 1° aprile 2031, cedola 0,90%, è collocato per un importo massimo di 3 miliardi di euro. In asta anche 750 milioni di CCTeu scadenza 15 dicembre 2023. Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia per l’asta di giovedì, 29 ottobre 2020, l’emissione di massimi 5,5di BTP a 5 e 10e 750 milioni di CCTeu. Il BTP quinquennale, scadenza 1° febbraio 2026, cedola annuale pari a 0,5%, sarà offerto per un importo massimo di 2,5di euro, mentre il BTP decennale, scadenza 1° aprile 2031, cedola 0,90%, è collocato per un importo massimo di 3di euro. In asta anche 750 milioni di CCTeu scadenza 15 dicembre 2023.

ALisimberti : RT @GuidoCrosetto: Mi auguro che qualcuno fermi lo scellerato piano di Moustier per depredare UniCredit di tutte le sue banche estere. Sta… - Emiliano_Max : @Agenzia_Ansa @MEF_GOV @gualtierieurope strano ! avevo capito metà di sta settimana - bezzoneclaudio : RT @JGiusi: @checovenier Intrighi nei #palazzidelpotere Emblematica la scelta di acquisto dell'opera e dell'artista per il Mef dove, nel s… - JGiusi : @checovenier Intrighi nei #palazzidelpotere Emblematica la scelta di acquisto dell'opera e dell'artista per il Mef… - robymes : @ShogunMito @FGuarniera @lgranati @michele_geraci @marattin @MEF_GOV come no, lei non sa nemmeno di cosa sta parlando -

Ultime Notizie dalla rete : MEF sta MEF, in sta giovedì fino a 5,5 miliardi BTP a 5 e 10 anni Teleborsa Pa: Mef, in Gazzetta le cause motivate di rifiuto delle fatture elettroniche

Il decreto, sottolinea la nota, attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di amministrazioni pubbliche di fatture ricevute tramite il sistema di interscambio debba essere puntualmen ...

Le parlamentare Elisabetta Barbuto e Dalida Nesci (M5s): “Altri fondi dal Mef e Mit per le SS 106-107-18 tra cui il tratto Crotone/Simeri

“ Il decreto interministeriale firmato dal Mef e dal Mit che autorizza lo sbocco dei fondi previsti nell’aggiornamento 2018/ 2019 del Contratto di programma Mit/Anas 2016/2020 è stato registrato press ...

Il decreto, sottolinea la nota, attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di amministrazioni pubbliche di fatture ricevute tramite il sistema di interscambio debba essere puntualmen ...“ Il decreto interministeriale firmato dal Mef e dal Mit che autorizza lo sbocco dei fondi previsti nell’aggiornamento 2018/ 2019 del Contratto di programma Mit/Anas 2016/2020 è stato registrato press ...