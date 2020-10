La truffa del cucciolo è di moda sul web (Di martedì 27 ottobre 2020) Arriva dall'Africa la nuova truffa di Internet. Ti regalo un cucciolo e dopo il primo pagamento spariscono. Indaga la Polizia Postale “Ti regalo un cucciolo” ma spariscono: nuova truffa sul web su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Arriva dall'Africa la nuovadi Internet. Ti regalo une dopo il primo pagamento spariscono. Indaga la Polizia Postale “Ti regalo un” ma spariscono: nuovasul web su Notizie.it.

ZZiliani : @LucaMarelli72 Sta scherzando vero? Se un arbitro dice 'Ho visto' e il VAR capisce che ha visto male essendosi già… - tvsvizzera : Le fiamme gialle insospettite dall'auto di grossa cilindrata: donna residente nel Comasco beneficiava del sussidio… - matteo_loopus : @Vickiegogreen Veramente loro non dicono che il Covid è una truffa (vale a dire l ennesima influenza stagionale spa… - TheDonald_01 : @ilmessaggeroit Ma non sarà mica che il Covid è l'influenza? La più grande truffa del millennio - CristianCegagge : RT @Chiappuz: Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza fino a giugno 2019, in quota Fascisti d'Italia è stato condann… -

Ultime Notizie dalla rete : truffa del Raggirato un anziano con la 'truffa del bancomat', tre persone denunciate Estense.com “Ti regalo un cucciolo” ma spariscono: nuova truffa sul web

Con i cuccioli di cane sta dilagando sulla rete la nuova truffa che ha per oggetto l’adozione o il regalo di un piccolo cane, sempre molto coccoloso ed adorabile. Compaiono annunci sui sociale e sui ...

Truffe luce e gas: come avvengono e come difendersi

Tra le truffe luce e gas figura poi quella del call center, che nasce da un semplice “Si” estorto tramite delle subdole manipolazioni. Nonostante i consumatori ripongano sempre maggiore attenzione e l ...

Con i cuccioli di cane sta dilagando sulla rete la nuova truffa che ha per oggetto l’adozione o il regalo di un piccolo cane, sempre molto coccoloso ed adorabile. Compaiono annunci sui sociale e sui ...Tra le truffe luce e gas figura poi quella del call center, che nasce da un semplice “Si” estorto tramite delle subdole manipolazioni. Nonostante i consumatori ripongano sempre maggiore attenzione e l ...