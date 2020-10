Il piano quinquennale della Cina è autarchico. Parola di Xi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oltre trecento alti dirigenti del Comitato centrale del Partito comunista cinese, il plenum, sono riuniti nel più importante appuntamento annuale della politica di Pechino che quest’anno diventa ancora più cruciale perché dovrà dare via libera al quattordicesimo piano quinquennale 2021-2025. Rispetto al primo del 1953 molto è cambiato: adesso la Cina è una superpotenza che punta al dominio globale e questo momento sarà certamente cruciale per il futuro. Pechino riparte lanciata dopo la pandemia: i dati del Pil parlano di una crescita attorno al 4,9 per cento, in controtendenza con qualsiasi altro membro del G20. E mentre la cinghia sul virus – partito da Wuhan e diffusosi nel mondo anche per sottovalutazioni e coperture iniziali del Partito/Stato – ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oltre trecento alti dirigenti del Comitato centrale del Partito comunista cinese, il plenum, sono riuniti nel più importante appuntamento annualepolitica di Pechino che quest’anno diventa ancora più cruciale perché dovrà dare via libera al quattordicesimo2021-2025. Rispetto al primo del 1953 molto è cambiato: adesso laè una superpotenza che punta al dominio globale e questo momento sarà certamente cruciale per il futuro. Pechino riparte lanciata dopo la pandemia: i dati del Pil parlano di una crescita attorno al 4,9 per cento, in controtendenza con qualsiasi altro membro del G20. E mentre la cinghia sul virus – partito da Wuhan e diffusosi nel mondo anche per sottovalutazioni e coperture iniziali del Partito/Stato – ...

rinnovabiliit : La #Cina è pronta per la svolta verde verso la neutralità climatica? Da oggi e fino a giovedì si riunisce il… - alfreaudi : Pechino vara il piano quinquennale: tappe forzate per battere gli Usa - MattiaIlSindaco : RT @classcnbc: Sbanda il #Dax in calo di oltre il 3% col tonfo del 20% per la produttrice di Software #Sap. A #Pechino si apre il quinto pl… - classcnbc : Sbanda il #Dax in calo di oltre il 3% col tonfo del 20% per la produttrice di Software #Sap. A #Pechino si apre il… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#CINA ???? Oggi a Pechino il 19° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) ha aperto la sua quinta sessione ple… -