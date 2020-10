Danneggiate nella notte più di 70 auto nel parcheggio dell’ospedale di Rimini: “È un attacco mirato al personale sanitario” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Più di 70 auto Danneggiate e vandalizzate nella notte. Tutte erano posteggiate nel parcheggio dell’ospedale Infermi, a Rimini. Appartengono a medici, infermieri, paramedici, operatori socio sanitari che stavano lavorando nel turno di notte di sabato 24 ottobre. La mattina di domenica la scoperta: le loro automobili erano diventate un bersaglio dei vandali. Nei tre parcheggi riservati ai dipendenti dell’Ausl, in via Stampa e in via Settembrini, c’erano tantissimi vetri, finestrini e parabrezza spaccati, specchietti staccati, carrozzeria rigata. Dalle auto non è stato portato via nulla. “Non è certo il lavoro di un ubriaco o di qualche teppistello, quello di questa notte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Più di 70e vandalizzate. Tutte erano posteggiate neldell’ospedale Infermi, a. Appartengono a medici, infermieri, paramedici, operatori socio sanitari che stavano lavorando nel turno didi sabato 24 ottobre. La mattina di domenica la scoperta: le loromobili erano diventate un bersaglio dei vandali. Nei tre parcheggi riservati ai dipendenti dell’Ausl, in via Stampa e in via Settembrini, c’erano tantissimi vetri, finestrini e parabrezza spaccati, specchietti staccati, carrozzeria rigata. Dallenon è stato portato via nulla. “Non è certo il lavoro di un ubriaco o di qualche teppistello, quello di questa...

clikservernet : Danneggiate nella notte più di 70 auto nel parcheggio dell’ospedale di Rimini: “È un attacco mirato al personale sa… - Noovyis : (Danneggiate nella notte più di 70 auto nel parcheggio dell’ospedale di Rimini: “È un attacco mirato al personale s… - eurokleis : RT @ASviSItalia: 'Per Enrico Giovannini l'impatto economico della seconda ondata va affrontato guardando al 'dopo'. Con l'obiettivo di fare… - CLAB87937725 : RT @ASviSItalia: 'Per Enrico Giovannini l'impatto economico della seconda ondata va affrontato guardando al 'dopo'. Con l'obiettivo di fare… - BenecomuneNet : RT @ASviSItalia: 'Per Enrico Giovannini l'impatto economico della seconda ondata va affrontato guardando al 'dopo'. Con l'obiettivo di fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Danneggiate nella Danneggiate nella notte più di 70 auto nel parcheggio dell’ospedale di Rimini: “È un attacco… Il Fatto Quotidiano Gli indennizzi: fondo perduto, bonus, stop Imu

Martedì il decreto per le categorie danneggiate. Tra le misure il credito d'imposta per gli affitti e lo stop alla seconda rata Imu. Il premier: «Nelle piazze infiltrati e professionisti disordine» ...

Nuovo Dpcm, Musumeci: “Adesso si pensi al ristoro delle attività danneggiate”

Nuovi casi di contagio tra Porto Empedocle e Sambuca; Nuovo Dpcm, Musumeci: “Adesso si pensi al ristoro delle attività danneggiate” Si insediano i nuovi assessori al comune d ...

Martedì il decreto per le categorie danneggiate. Tra le misure il credito d'imposta per gli affitti e lo stop alla seconda rata Imu. Il premier: «Nelle piazze infiltrati e professionisti disordine» ...Nuovi casi di contagio tra Porto Empedocle e Sambuca; Nuovo Dpcm, Musumeci: “Adesso si pensi al ristoro delle attività danneggiate” Si insediano i nuovi assessori al comune d ...