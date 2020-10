Crisanti su Documento Firmato da Zaia e Bonaccini: Escludere Asintomatici da Tracciamento è Una Catastrofe Annunciata (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, critica il Documento redatto dai governatori Zaia e Bonaccini. “Escludere gli Asintomatici dal Tracciamento è una Catastrofe Annunciata” afferma. “Le Regioni vogliono scaricare la responsabilità di questo disastro e chiedono al governo di certificare la loro assoluzione. Non ho mai visto un simile concentrato di demagogia e populismo” dichiara. … Leggi su youreduaction (Di lunedì 26 ottobre 2020) Andrea, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, critica ilredatto dai governatori. “glidalè una” afferma. “Le Regioni vogliono scaricare la responsabilità di questo disastro e chiedono al governo di certificare la loro assoluzione. Non ho mai visto un simile concentrato di demagogia e populismo” dichiara. …

TgLa7 : #Covid: Crisanti, Piano nazionale tamponi inascoltato. Presentato a governo in agosto. Documento a Lettera 150 - mpersivale : @leonedelia @RosaPolacco Ho letto documento del prof Crisanti che mi pare sia stato cestinato, nella mia ignoranza mi sembrava pieno di cose - MariaPiaRagosa : RT @mariamacina: Il 20 agosto Crisanti ha consegnato ai ministri in carica e al Comitato tecnico scientifico un documento nel quale delinea… - Gaetana21424492 : RT @mariamacina: Il 20 agosto Crisanti ha consegnato ai ministri in carica e al Comitato tecnico scientifico un documento nel quale delinea… - mattew_77 : RT @lforesti: Il piano presentato da Crisanti in Agosto. Non è fantascienza, sono poche semplici decisioni e lavoro per scaricarle a terra.… -