Coronavirus Puglia, focolaio in una Rsa a Vieste: 20 positivi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un focolaio con venti positivi al Coronavirus (LIVEBLOG), 17 pazienti e tre operatori socio sanitari, è stato scoperto nella Rsa "Fondazione Filippo Turati" di Vieste (Foggia). A renderlo noto il Comune del Gargano, che precisa come le venti persone positive siano tutte asintomatiche e siano già state poste in isolamento. Entro oggi sono previsti altri 60 tamponi, tra personale medico-sanitario e pazienti. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, sottolinea che "la situazione è sotto controllo" ma lamenta "ritardi nella comunicazione da parte degli organi competenti".

