Classifica Atp | nuovo best ranking per Sinner

ROMA, 26 OTT - Jannik Sinner fa un altro passo in avanti nel ranking Atp. Nella Classifica pubblicata oggi, che non vede quasi novità nella top 20 anche per i pochi tornei giocati, l'altoatesino è ...

