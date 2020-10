ONU, in vigore il trattato che vieta le armi nucleari. I potenti non firmano (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ONU ha dato vita al primo documento ufficiale che proibisce anche soltanto la minaccia delle armi nucleari. Tuttavia, le principali potenze – come USA e Russia -, non hanno firmato. PhotoCredit: dal web Entra in vigore il trattato che proibisce le armi nucleari Il numero di Paesi necessario affinché potessero essere ufficialmente vietate le armi nucleari era 50. Ora, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ha annunciato che quel numero, grazie all’Honduras, è stato raggiunto; dunque, il trattato – adottato da una conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 7 luglio di tre anni fa – entrerà presto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ONU ha dato vita al primo documento ufficiale che proibisce anche soltanto la minaccia delle. Tuttavia, le principali potenze – come USA e Russia -, non hanno firmato. PhotoCredit: dal web Entra inilche proibisce leIl numero di Paesi necessario affinché potessero essere ufficialmentete leera 50. Ora, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ha annunciato che quel numero, grazie all’Honduras, è stato raggiunto; dunque, il– adottato da una conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 7 luglio di tre anni fa – entrerà presto in ...

fainformazione : Onu: francobollo italiano per i 75 anni delle Nazioni Unite Il 24 ottobre 1945 entrò in vigore lo statuto dell'Onu… - fainfocultura : Onu: francobollo italiano per i 75 anni delle Nazioni Unite Il 24 ottobre 1945 entrò in vigore lo statuto dell'Onu… - bista92 : RT @ultimenotizie: Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari entra in vigore dopo la ratifica di 50 Paesi, la soglia minima richies… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Onu, il trattato sulla proibizione delle armi nucleari entra in vigore #Onu - giuliog : RT @rbonacina: #evviva Le armi nucleari sono illegali: il Trattato Onu entra in vigore -