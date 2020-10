Nuoto, Miressi sbanca nei 100 sl, 46'13,, podi Martinenghi, Carraro e Scozzoli (Di domenica 25 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Va in archivio la seconda giornata della terza tappa della International Swimming League 2020. La Champions League del nuoto in corsia (vasca corta) ha visto confrontarsi quattro compagni, con il succ ...

Miressi da re nella gara regina sul Danubio 46?13

Alessandro Miressi va sempre più veloce e vince in quella Budapest che nel 2006 incoronò campione europeo Filo Magnini, proprio nell'Isola Margarita. Stavolta si nuota nel futuro, per la Champions Isl ...

