Mascherine gratuite per gli over65 a Baldichieri contro il covid

I volontari della Protezione Civile di Baldichieri distribuiscono da ieri ai cittadini ultra65enni le Mascherine anti covid. L'iniziativa, promossa dal Comune, interesserà circa 195 persone

I volontari della Protezione Civile di Baldichieri distribuiscono da ieri ai cittadini ultra65enni le mascherine anti Covid. L'iniziativa, promossa dal ...

Ogni persona riceve gratuitamente una mascherina in stoffa, lavabile per dieci volte e riutilizzabile. Una dozzina di volontari al lavoro.

