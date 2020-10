Katy Perry, la pop star internazionale compie 36 anni (Di domenica 25 ottobre 2020) Katy Perry compie oggi 36 anni . La pop star internazionale ha conquistato negli anni un successo dietro l'alto con hit indimenticabili. Figlia di due pastori, Katy Perry (Katheryn Elizabeth Hudson all’anagrafe)... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 ottobre 2020)oggi 36. La popha conquistato negliun successo dietro l'alto con hit indimenticabili. Figlia di due pastori,(Katheryn Elizabeth Hudson all’anagrafe)...

perryftgoulding : RT @Ri_Ghetto: Tanti auguri di buon compleanno Katy Perry amore mio ?? - potatooiooooi : ah ma è il compleanno di Katy Perry - konlakappa : RT @salsaudade: ho ascoltato kamasutra e posso dire che a Katy Perry avete frantumato la fessa per molto meno, però evidentemente c'è una d… - yohkatheryn : RT @perrysblueeyes: @yohkatheryn ma Chiara Ferragni lo sa che oggi è il compleanno di Katy Perry? - musiclover_blu : È tutta una scusa per fare in diretta gli auguri a Katy Perry ?? -