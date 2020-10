In Ungheria record di contagi | 3145 contagi e 35 morti in un giorno

(Di domenica 25 ottobre 2020) Boom dida coronavirus in, dove le autorità sanitarie hanno registrato 3.149 nuovi positivi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Per la prima volta nel paese, che conta ...

Boom di contagi da coronavirus in Ungheria, dove le autorità sanitarie hanno registrato 3.149 nuovi positivi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Per la prima volta nel paese, che conta poc ...…e dopo il 91, esce il numero 92 sulla ruota di Portimao. Lewis Hamilton, infatti, vince, o per meglio dire domina, il Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno e entra ancor più nella leggenda d ...