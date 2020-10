In arrivo aiuti destinati ai lavoratori penalizzati dalla crisi Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa per presentare il nuovo DPCM, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato di un bonus per alcune categorie di lavoratori. Dpcm, bonus di 600 o 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante la conferenza stampa per presentare il nuovo DPCM, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato di un bonus per alcune categorie di. Dpcm, bonus di 600 o 1.000 euro per alcune categorie disu Notizie.it.

