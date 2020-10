Il Convivio del Tigullio, circolo culturale orgoglio di tutta la Liguria (Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articolo . A Sestri nasce Il Convivio del Tigullio. A spiegarne il senso e gli obiettivi sono stati gli stessi fondatori. Era il 12 ottobre quando a Sestri Levante, paesino della Liguria e della città metropolitana di Genova, è nata l’associazione culturale Il Convivio del Tigullio. Nella sede di viale Mazzini si è così costituito una sorta … Leggi su youmovies (Di domenica 25 ottobre 2020) Questo articolo . A Sestri nasce Ildel. A spiegarne il senso e gli obiettivi sono stati gli stessi fondatori. Era il 12 ottobre quando a Sestri Levante, paesino dellae della città metropolitana di Genova, è nata l’associazioneIldel. Nella sede di viale Mazzini si è così costituito una sorta …

Il 12 ottobre scorso è nata a Sestri Levante l’associazione “Il Convivo del Tigullio” con sede in Viale Mazzini 148/2, un ente di diritto privato senza scopi di lucro, con finalità civiche, solidarist ...

