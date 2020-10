Iachini che fatica: ringrazia Castrovilli e salva la panchina, per ora… (Di domenica 25 ottobre 2020) La Fiorentina ha vinto contro l’Udinese grazie ad uno straordinario Castrovilli: Beppe Iachini ringrazia e salva la panchina Dopo 1 punto nelle ultime tre partite la Fiorentina torna alla vittoria e, non senza qualche difficoltà, conquista tre preziosissimi punti contro l’Udinese. Gran parte del merito va attribuito a Gaetano Castrovilli: il numero 10 viola ha deciso il match con una doppietta d’autore e un assist al bacio per Milenkovic. Beppe Iachini ringrazia sentitamente il suo giocatore per avergli regalato la vittoria e un proseguimento sulla panchina viola. Nel pre partita erano arrivate le parole di Rocco Commisso, il quale aveva rinsaldato la posizione del suo tecnico ma è indubbio che la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) La Fiorentina ha vinto contro l’Udinese grazie ad uno straordinario: BeppelaDopo 1 punto nelle ultime tre partite la Fiorentina torna alla vittoria e, non senza qualche difficoltà, conquista tre preziosissimi punti contro l’Udinese. Gran parte del merito va attribuito a Gaetano: il numero 10 viola ha deciso il match con una doppietta d’autore e un assist al bacio per Milenkovic. Beppesentitamente il suo giocatore per avergli regalato la vittoria e un proseguimento sullaviola. Nel pre partita erano arrivate le parole di Rocco Commisso, il quale aveva rinsaldato la posizione del suo tecnico ma è indubbio che la ...

