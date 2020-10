I poveri di Vollmann un pugno nello stomaco

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 25 ottobre 2020) Alessandro Gnocchi Inchiesta, autobiografia e storie da tutto il mondo in un libro feroce, che distrugge i luoghi comuni Lo scrittore Williamha già cercato di salvare il mondo alcune volte, non solo a parole, con i fatti, che includono il farsi sparare addosso in Bosnia e arruolarsi con i mujaheddin per liberare l'Afghanistan dall'Armata rossa. Ossessionato dalla violenza,l'ha ritratta con tutti gli strumenti che aveva a disposizione, dalla narrativa (Europe Central, Mondadori) al giornalismo, fino al capolavoro Come un'onda che sale e che scende (Mondadori) che è un trattato medievale sotto mentite spoglie, un bestiario, dove non c'è soluzione di continuità tra il racconto, autobiografico o meno, e il saggio. Non c'è perché non può esserci....