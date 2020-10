Grande Fratello Vip: questa settimana entrano 4 nuovi concorrenti (Di domenica 25 ottobre 2020) New entry nel reality show di Alfonso Signorini: tre nuovi Vip entreranno lunedì 26 ottobre mentre un altro gieffino varcherà la porta rossa venerdì 30 ottobre. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 25 ottobre 2020) New entry nel reality show di Alfonso Signorini: treVip entreranno lunedì 26 ottobre mentre un altro gieffino varcherà la porta rossa venerdì 30 ottobre. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe davvero rischiare la chiusura anticipata? A quel punto ad intervenire è stato lo stesso Signorini, che immediatamente ha ripreso Mario Balotelli. Pertanto il Codacons ...

‘Gf Vip 5’, il Codacons invoca la chiusura anticipata del reality di Alfonso Signorini: ecco perché

Per Rienzi, non bastano le scuse a sanare quanto detto da Balotelli nei confronti di Dayane Mello sotto gli occhi di Alfonso Signorini: (Trendit) Quest’ultima, poche ore prima di uscire dalla casa del ...

