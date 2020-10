Giorgio Marchesi parla di Sergio Einardi e de L’Allieva 4 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il futuro de L'Allieva non è scontato come sembra: la quarta stagione potrebbe diventare realtà. L'attore bergamasco ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. L'articolo Giorgio Marchesi parla di Sergio Einardi e de L’Allieva 4 proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 25 ottobre 2020) Il futuro de L'Allieva non è scontato come sembra: la quarta stagione potrebbe diventare realtà. L'attore bergamasco ne hato in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. L'articolodie de L’Allieva 4 proviene da Gossip e Tv.

Italia_Notizie : L’Allieva 3, Giorgio Marchesi a FqMagazine: “Ho rischiato, ho detto no, ma non mi pento di niente. Lato trasgressiv… - fraversion : ho intervistato Giorgio Marchesi: mi ha parlato del successo de L'Allieva (e della possibile quarta stagione), di q… - clikservernet : L’Allieva 3, Giorgio Marchesi a FqMagazine: “Ho rischiato, ho detto no, ma non mi pento di niente. Lato trasgressiv… - Noovyis : (L’Allieva 3, Giorgio Marchesi a FqMagazine: “Ho rischiato, ho detto no, ma non mi pento di niente. Lato trasgressi… - FQMagazineit : L’Allieva 3, Giorgio Marchesi a FqMagazine: “Ho rischiato, ho detto no, ma non mi pento di niente. Lato trasgressiv… -