Gattuso: "Io voglio rimanere a Napoli, ma voglio sentirmi libero, faccio fatica con le clausole" Nel post partita di Benevento-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato l'allenatore azzurro Rino Gattuso. Ha quasi giocato la partita dalla panchina. Mi racconta perché è importante la vittoria? Ha la stessa importanza dell'Atalanta, del Parma. E' un derby. Giovedì abbiamo speso tanto. abbiamo perso partita che non meritavamo. Sapevamo che sarebbe stato difficile e dovevamo giocare il primom tempo in maniera diversa, con fraseggio molto sterile, palleggi linea linea, non venivamo mai dentro, siamo stati molto prevedibili. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità della squadra e siamo riusciti a ribaltarla. artita difficile, sono contento, per noi era fondamentale C'è stato il primo gol di Petagna. Politano, Demme e Lobotka si sono resi utili, aspetti rassicuranti? "Penso che i miei ...

