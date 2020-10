Elisabetta Gregoraci, fan furiosi per il messaggio in codice: “fuori dal GF” (Di domenica 25 ottobre 2020) I fan la vorrebbero fuori dalla casa perché, secondo loro, starebbe usando l’ex velino per andare avanti nel gioco Elisabetta Gregoraci ha stancato i follower per via del suo comportamento con il modello Pierpaolo Pretelli. Secondo il web, l’ex di Briatore starebbe usando l’ex velino per il gioco, essendo in nomination. In particolare, dopo la puntata di venerdì, e la confidenza fatta a Alfonso Signorini sulla persona fuori dalla Casa che Elisabetta pensa e alla quale indirizza i suoi messaggi in codice, battendosi dei colpetti con la mano sul petto, avrebbe fatto una cosa che non è piaciuta per tranquillizzare Pierpaolo. Infatti la conduttrice dopo le parole del ragazzo, ha scritto sulla sua mano qualcosa. Gesto che gli spettatori non avrebbero gradito. Visualizza ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 ottobre 2020) I fan la vorrebbero fuori dalla casa perché, secondo loro, starebbe usando l’ex velino per andare avanti nel giocoha stancato i follower per via del suo comportamento con il modello Pierpaolo Pretelli. Secondo il web, l’ex di Briatore starebbe usando l’ex velino per il gioco, essendo in nomination. In particolare, dopo la puntata di venerdì, e la confidenza fatta a Alfonso Signorini sulla persona fuori dalla Casa chepensa e alla quale indirizza i suoi messaggi in, battendosi dei colpetti con la mano sul petto, avrebbe fatto una cosa che non è piaciuta per tranquillizzare Pierpaolo. Infatti la conduttrice dopo le parole del ragazzo, ha scritto sulla sua mano qualcosa. Gesto che gli spettatori non avrebbero gradito. Visualizza ...

Laufan845 : RT @esmitochondria: Il discorso è semplice: Tommaso ha nominato Oppini? Si Tommaso vuole che esca Oppini? No, l'ha nominato solo perché era… - werjew1 : Dovete votare chiunque tranne Elisabetta Gregoraci È CHIARO O NO? #gfvip - belizaonly : RT @esmitochondria: Il discorso è semplice: Tommaso ha nominato Oppini? Si Tommaso vuole che esca Oppini? No, l'ha nominato solo perché era… - antonexsant2 : RT @esmitochondria: Il discorso è semplice: Tommaso ha nominato Oppini? Si Tommaso vuole che esca Oppini? No, l'ha nominato solo perché era… - itsperiwinkle1 : RT @esmitochondria: Il discorso è semplice: Tommaso ha nominato Oppini? Si Tommaso vuole che esca Oppini? No, l'ha nominato solo perché era… -