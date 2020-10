Coronavirus, positivo il portavoce di Mattarella (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato positivo al covid-19. L’uomo presenta sintomo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Grasso. “Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche Giovanni Grasso,del presidente della Repubblica, Sergio, è risultatoal covid-19. L’uomo presenta sintomo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Grasso. “Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso:. Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - RaiNews : #Coronavirus, il portavoce del Presidente #Mattarella positivo: 'Nessun contatto con il Presidente da giovedì' - fanpage : ?? ULTIM'ORA Positivo al Covid anche Rocco Casalino - maelmale : @GiuseppeConteIT anche tu devi metterti in quarantena!!!! - Antonio_Longo0 : RT @pietroraffa: ??Portavoce di Mattarella positivo al Coronavirus. Non ha avuto contatti con il Presidente da giovedì -