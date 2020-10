Coronavirus, contagi in aumento a Milano: 2.589 nuovi casi, di cui 1.217 in città (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ottobre 2020 - Continua a crescere in Lombardia la curva del contagio. Con 35.285 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, o ggi i nuovi positivi nella regione più colpita d'Italia sono 5. Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ottobre 2020 - Continua a crescere in Lombardia la curva delo. Con 35.285 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, o ggi ipositivi nella regione più colpita d'Italia sono 5.

