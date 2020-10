Conte chiude un po' a casaccio. Nessuno sa motivare la scelta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quanti baristi sono risultati positivi al coronavirus? Quanti ristoratori, camerieri, attori teatrali, dipendenti di sale cinematografiche, addetti delle palestre? E quanti clienti o spettatori? Più o meno degli alunni delle scuole? Più o meno dei loro professori? Senza le risposte a queste domande, il nuovo dpcm firmato ieri dopo molte discussioni dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è onestamente incomprensibile. Come sapete stabilisce la chiusura dalle 18 in poi di bar, ristoranti, pub, pizzerie e tutti i locali per la convivialità. Per alcuni di loro è lockdown vero e proprio, per altri è mezzo servizio come se il virus disdegnasse i pranzi preferendo infettare tutti a cena o subito dopo. Non è solo per difendere i diritti di chi vive di quella attività- imprenditori e dipendenti- che solleviamo questi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Quanti baristi sono risultati positivi al coronavirus? Quanti ristoratori, camerieri, attori teatrali, dipendenti di sale cinematografiche, addetti delle palestre? E quanti clienti o spettatori? Più o meno degli alunni delle scuole? Più o meno dei loro professori? Senza le risposte a queste domande, il nuovo dpcm firmato ieri dopo molte discussioni dal presidente del Consiglio, Giuseppeè onestamente incomprensibile. Come sapete stabilisce la chiusura dalle 18 in poi di bar, ristoranti, pub, pizzerie e tutti i locali per la convivialità. Per alcuni di loro è lockdown vero e proprio, per altri è mezzo servizio come se il virus disdegnasse i pranzi preferendo infettare tutti a cena o subito dopo. Non è solo per difendere i diritti di chi vive di quella attività- imprenditori e dipendenti- che solleviamo questi ...

