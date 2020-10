Aborto nel Lazio: il 74% dei medici sono obiettori (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Lazio è la regione del centro Italia (tra Marche, Umbria e Toscana), dove abortire è più difficile, ed è la settima in Italia per numero di dottori obiettori. Quali sono le strutture in cui si pratica l’Aborto nel Lazio? Perchè i numeri sono così scoraggianti? Con BRAVE vogliamo fare il punto della situazione I medici obiettori in Italia Dal 2018 ad oggi, le interruzioni volontarie di gravidanza, sono diminuite del 5,5%, mentre i medici obiettori continuano a proliferare. In media, gli obiettori rappresentano il 70% dei ginecologi, il 46,3% degli anestetisti e il 42,2% del personale non medico. Tutti e tutte conosciamo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilè la regione del centro Italia (tra Marche, Umbria e Toscana), dove abortire è più difficile, ed è la settima in Italia per numero di dottori. Qualile strutture in cui si pratica l’nel? Perchè i numericosì scoraggianti? Con BRAVE vogliamo fare il punto della situazione Iin Italia Dal 2018 ad oggi, le interruzioni volontarie di gravidanza,diminuite del 5,5%, mentre icontinuano a proliferare. In media, glirappresentano il 70% dei ginecologi, il 46,3% degli anestetisti e il 42,2% del personale non medico. Tutti e tutte conosciamo la ...

ivanscalfarotto : Grande e profonda preoccupazione per la sentenza della Corte Costituzionale della #Polonia che vieta l’aborto anche… - LinoCastaldi : RT @la_pausapranzo: Una notizia che sta causando rabbia nel mondo. In #Polonia l'aborto è vietato anche nei casi in cui in feto abbia gravi… - GilardiNad : RT @MatteoRichetti: Oggi è un giorno triste per chi crede nella civiltà e nei diritti. La Corte Costituzionale polacca ha reso l’aborto qua… - aureumloveh : RT @ChiaraSuriani: Diverse migliaia di persone hanno marciato venerdì sera in tutta Varsavia contro la sentenza della Corte Costituzionale… - happytwiga : RT @ChiaraSuriani: Diverse migliaia di persone hanno marciato venerdì sera in tutta Varsavia contro la sentenza della Corte Costituzionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto nel Aborto nel Lazio: il 74% dei medici sono obiettori Metropolitan Magazine Italia Migliaia in piazza contro la legge anti-aborto

Anche in altre città, i manifestanti si sono radunati nelle piazze davanti alle sedi locali del partito o davanti a chiese e curie vescovili. Come la notte scorsa, a Varsavia migliaia di persone, sopr ...

Doc-Nelle tue mani, l’attore di Gabriel: “Abbiamo una responsabilità”

Nel caso dell’aborto ci sono persone pro o contro e noi prestiamo anima, voce e corpo a questi personaggi”. Sempre sul suo personaggio, inoltre, il giovane attore ha spiegato che è uno specializzando ...

Anche in altre città, i manifestanti si sono radunati nelle piazze davanti alle sedi locali del partito o davanti a chiese e curie vescovili. Come la notte scorsa, a Varsavia migliaia di persone, sopr ...Nel caso dell’aborto ci sono persone pro o contro e noi prestiamo anima, voce e corpo a questi personaggi”. Sempre sul suo personaggio, inoltre, il giovane attore ha spiegato che è uno specializzando ...