William Vollmann | l’identità della miseria

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tra il 1994 e il 2006, spostandosi in diversi paesi del mondo – dagli Stati Uniti al Kazakistan, dal Kenya alla Russia, dalla Colombia al Giappone –T.ha raccolto decine di interviste a persone indigenti, allo scopo di individuare «analogie e differenze»loro esperienza: Perché sei povero/a? Perché certe persone sono ricche e certe sono povere? Le ragioni degli interpellati variano tra l’attribuzione al karma, alla pigrizia, alla sfortuna, alle decisioni politiche o all’ingordigia dei ricchi. … Continua L'articolo, l’identitàproviene da il manifesto.

Due libri costringono il lettore al confronto con la realtà di una gran parte del pianeta, con un mondo di affamati e drop-out, di oppressi e scontenti, anche loro in attesa di un cambiamento. Leggi ...In attesa di sapere chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, un testo che si potrebbe leggere è Finzioni politiche, di Joan Didion (traduzione di Sara Sullman; Il Saggiatore), libro in cui una ...