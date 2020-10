Scala di Milano, terzo positivo tra i fiati dell'orchestra: annullati concerti di domenica (Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ottobre 2020 - terzo caso di positività tra i fiati dell'orchestra della Scala , dopo i due emersi nei giorni scorsi. Tutti gli altri componenti della sezione fiati, più di trenta ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020), 24 ottobre 2020 -caso di positività tra i, dopo i due emersi nei giorni scorsi. Tutti gli altri componentia sezione, più di trenta ...

