Quagliarella | «Europeo? Non ci penso | voglio fare bene con la Sampdoria»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta: queste le sue dichiarazioni Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni. SEMPRE A SEGNO CONTRO GASPERINI – «Ormai con Gasperini ci conosciamo da tanti anni, c’è stima reciproca è come se mi avesse visto crescere».VINCENTE – «È scattato che una squadra come lanon può farsi rimontare, ci siamo fatti un esame di coscienza abbiamo seguito quello che ci ha chiesto il mister. Se non sei compatto in Serie A non vai da nessuna parte» OBIETTIVI – «Non mi sono fissato un obiettivo. Ora dobbiamo pensare alla coppa Italia e poi al derby. Devo dare il ...