Lapo Elkann contro Salvini | ' Scherzi sul virus | vergogna'

(Di sabato 24 ottobre 2020) 'Caro Matteo, sono MESI che fai disinformazione,sule rilanci i messaggi di chi dice che non esiste più'., con un tweet, si rivolge così a Matteo. 'Ma ...

HuffPostItalia : Lapo Elkann: 'Salvini, vergogna. Soffi sul fuoco della disperazione' - CocchiMonica : @HuffPostItalia Ossignore Lapo Elkann ma tu che ti sei messo a produrre mascherine che gli studenti devono indossar… - delusuoni : RT @flpsq: La sinistra riparta da Lapo Elkann - Pierpaolorusso8 : RT @HuffPostItalia: Lapo Elkann: 'Salvini, vergogna. Soffi sul fuoco della disperazione' - GreenDew_ : RT @flpsq: La sinistra riparta da Lapo Elkann -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

Al coro di felicitazioni per Edson Arantes de Nascimento, in arte Pelé, che compie 80 anni, si unisce anche Lapo Elkann con un tweet all’insegna dell’amicizia che dura nel tempo. Tanti Auguri al Mio A ...«Caro Matteo Salvini, sono MESI che fai disinformazione, scherzi sul Virus e rilanci i messaggi di chi dice che non esiste più». Lapo Elkann, con un tweet, si rivolge così ...