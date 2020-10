La corsa dell'ambulanza oltre il cancello 9. Così parte la nuova fase dell'emergenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Luca Fazzo Alle 14.53 di ieri un malato di 50 anni "inaugura" la struttura. Poi tocca a un 70enne e un 65enne. A dirigere le operazioni un primario del Policlinico All'entrata della Fiera, sotto l'acqua che vien giù a catini, ci dovrebbe essere - in ginocchio a chiedere scusa - uno di quelli che cinque mesi fa ghignavano sull'ospedale inutile. Invece alle 14,53, quando la prima ambulanza varca il cancello 9, su viale Teodorico ci sono solo qualche cameramen e un paio di fotografi. Eppure quei pochi istanti - il suono della sirena che si avvicina, le luci blu, l'autolettiga First Aid che si infila - sono in qualche modo punti di snodo nella drammatica saga del Covid. Quel suono di sirena racconta che il dramma è di nuovo qui. Faceva bene, purtroppo, chi era ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Luca Fazzo Alle 14.53 di ieri un malato di 50 anni "inaugura" la struttura. Poi tocca a un 70enne e un 65enne. A dirigere le operazioni un primario del Policlinico All'entrataa Fiera, sotto l'acqua che vien giù a catini, ci dovrebbe essere - in ginocchio a chiedere scusa - uno di quelli che cinque mesi fa ghignavano sull'ospedale inutile. Invece alle 14,53, quando la primavarca il9, su viale Teodorico ci sono solo qualche cameramen e un paio di fotografi. Eppure quei pochi istanti - il suonoa sirena che si avvicina, le luci blu, l'autolettiga First Aid che si infila - sono in qualche modo punti di snodo nella drammatica saga del Covid. Quel suono di sirena racconta che il dramma è di nuovo qui. Faceva bene, purtroppo, chi era ...

occhifuggenti : RT @coldiretti: #worldpastaday, Coldiretti: è corsa alla pasta Made in Italy che utilizza solo grano nazionale con gli acquisti che sono cr… - Adrian77772864 : RT @ilfoglio_it: Per gli americani, il Remdesivir funziona. Smentito l’Oms, che rimedia un’altra brutta figura. Ora inizia la corsa al farm… - ChriLiotta396A : @Divino_2 La cosa più interessante dell'intera corsa - Ganjaboyranking : RT @atleticat3t: In vista dei prossimi #impegni, tra #addominali, #corsa, #balzi e #andature, continua la preparazione dei nostri #atleti.… - gtimossi69 : RT @ilfoglio_it: Per gli americani, il Remdesivir funziona. Smentito l’Oms, che rimedia un’altra brutta figura. Ora inizia la corsa al farm… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa dell La corsa dell'ambulanza oltre il cancello 9. Così parte la nuova fase dell'emergenza il Giornale In quella grande casa di Corso Saba c’era l’avventura tra ammiragli e fascisti

Settembre 2020: all’assemblea della XXX Ottobre mia moglie Ondina ed io riceviamo lo stemmino per il cinquantesimo d’iscrizione al Cai. Mezzo secolo di montagna è tanto, ma la mia passione per l’alpin ...

Covid, in corso riunione tra Speranza e il Cts: si discutono nuove misure

Il Governo è pronto ad emanare nuova misure restrittive contro il Covid: a discuterne il ministro della salute Roberto Speranza e i membri del Cts.

Settembre 2020: all’assemblea della XXX Ottobre mia moglie Ondina ed io riceviamo lo stemmino per il cinquantesimo d’iscrizione al Cai. Mezzo secolo di montagna è tanto, ma la mia passione per l’alpin ...Il Governo è pronto ad emanare nuova misure restrittive contro il Covid: a discuterne il ministro della salute Roberto Speranza e i membri del Cts.