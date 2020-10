Juventus, Bentancur non più inamovibile: ma Pirlo può consacrarlo (Di sabato 24 ottobre 2020) La Juventus ha subito diversi cambiamenti nell’arco di questi dieci anni, sin dal primo Scudetto dei nove consecutivi vinto sotto la guida Antonio Conte. Oltre al passaggio del tecnico da condottiero a nemico giurato, la Signora ha dovuto sopportare uno dei reparti di centrocampo più forti della sua storia. Marchisio, Vidal, Pogba e Pirlo, oggi seduto sulla panchina bianconera, hanno garantito per tre stagioni costanza, gol ed assist. I loro addii ed il passaggio obbligato ad altri profili ha senza dubbio intaccato alcune certezze della Juventus, che oggi si ritrova con altri quattro centrali di centrocampo. Un vero e proprio stravolgimento, che prende il nome di Arthur, McKennie, Rabiot e Bentancur. Quest’ultimo è stato il vero ago della bilancia della Juve di Sarri, promosso a regista in ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Laha subito diversi cambiamenti nell’arco di questi dieci anni, sin dal primo Scudetto dei nove consecutivi vinto sotto la guida Antonio Conte. Oltre al passaggio del tecnico da condottiero a nemico giurato, la Signora ha dovuto sopportare uno dei reparti di centrocampo più forti della sua storia. Marchisio, Vidal, Pogba e, oggi seduto sulla panchina bianconera, hanno garantito per tre stagioni costanza, gol ed assist. I loro addii ed il passaggio obbligato ad altri profili ha senza dubbio intaccato alcune certezze della, che oggi si ritrova con altri quattro centrali di centrocampo. Un vero e proprio stravolgimento, che prende il nome di Arthur, McKennie, Rabiot e. Quest’ultimo è stato il vero ago della bilancia della Juve di Sarri, promosso a regista in ...

