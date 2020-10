Jacinda Ardern è il tocco di classe della settimana (Di sabato 24 ottobre 2020) tocco di classe 2020 di Giusi Ferré sfoglia la gallery Dalla periferia del mondo, la lontanissima Nuova Zelanda, alla popolarità internazionale. Perché questa energica ragazza (39 anni), che è stata la più giovane donna al mondo a capo di un governo, ha superato con successo il più grande test di credibilità politica. E anche se la Nuova Zelanda conta poco più di cinque milioni di abitanti, è impressionante notare come abbia superato la pandemia con pochissimi casi. Grazie alle scelte determinate e tempestive, comunicate ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 ottobre 2020)di2020 di Giusi Ferré sfoglia la gallery Dalla periferia del mondo, la lontanissima Nuova Zelanda, alla popolarità internazionale. Perché questa energica ragazza (39 anni), che è stata la più giovane donna al mondo a capo di un governo, ha superato con successo il più grande test di credibilità politica. E anche se la Nuova Zelanda conta poco più di cinque milioni di abitanti, è impressionante notare come abbia superato la pandemia con pochissimi casi. Grazie alle scelte determinate e tempestive, comunicate ...

