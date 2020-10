It’s Christmas again | da Ikea è già arrivato il Natale

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 ottobre 2020) Con l’arrivo dei primi freddi il pensiero va subito al Natale e la casa si prepara ad accogliere parenti e amici in visita. L’ampia gamma di proposte Ikea a cui la nuova collezione Vinter si aggiunge, offre tutto il necessario per festeggiare insieme: accessori, illuminazioni, carta e altre confezioni regalo, complementi per la tavola, decorazioni per l’albero e, naturalmente, l’albero di Natale stesso, quest’anno disponibile anche in un’innovativa versione sostenibile in bambù.