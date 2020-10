DIRETTA MotoGP, GP Teruel 2020 LIVE: Nakagami conquista la pole! Morbidelli super 2°, Dovizioso 17° (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GRIGLIA DI PARTENZA CRONACA DELLE QUALIFICHE Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, classifiche, dichiarazioni, analisi. Appuntamento a domani con la gara alle ore 13.00. 15.34 Ricordiamo che Andrea Dovizioso (Ducati) scatterà dalla 17ma posizione. 15.33 Lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), leader del Mondiale, è soltanto 12mo a 0.760. Scatterà in quarta fila dietro ai connazionali Alex Marquez (Honda) e Iker Lecuona (KTM). Terza fila per Cal Crutchlow (Honda), Pol Espargarò (KTM), Alex Marquez (Honda). 15.33 Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) è quarto a 0.359, scatterà davanti al francese Johann Zarco (Ducati) a 0.415 e al francese Fabio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGRIGLIA DI PARTENZA CRONACA DELLE QUALIFICHE Grazie a tutti per averci seguito durante questae buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, classifiche, dichiarazioni, analisi. Appuntamento a domani con la gara alle ore 13.00. 15.34 Ricordiamo che Andrea(Ducati) scatterà dalla 17ma posizione. 15.33 Lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), leader del Mondiale, è soltanto 12mo a 0.760. Scatterà in quarta fila dietro ai connazionali Alex Marquez (Honda) e Iker Lecuona (KTM). Terza fila per Cal Crutchlow (Honda), Pol Espargarò (KTM), Alex Marquez (Honda). 15.33 Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) è quarto a 0.359, scatterà davanti al francese Johann Zarco (Ducati) a 0.415 e al francese Fabio ...

