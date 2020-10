Coronvirus | un governo incapace di occuparsi dei problemi nel loro complesso

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si può solo prenderne atto: in pochi giorni la situazione del contagio si è talmente aggravata da finire – senza interventi drastici - ben presto fuori controllo. Ilha certamente delle responsabilità, la più importante delle quali è l’incapacità dideinel, affrontandone uno per volta. In primavera, la priorità erano gli ospedali e i posti in terapia intensiva; poi, smorzatasi la buriana, in estate, l’attenzione (a parte una bottarella sulla Alta Velocità e sulle discoteche) si è rivolta alla riapertura delle scuole con la convinzione di poter disporre di un Servizio sanitario potenziato in grado di reggere una eventuale nuova sfida.Sarebbe stato comunque difficile (anche con le ...