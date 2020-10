Bassetti: «Hanno terrorizzato la gente e ora c’è la corsa in ospedale anche per quattro colpi di tosse» (Di sabato 24 ottobre 2020) «quattro mesi a dire che Covid-19 è una malattia mortale». E adesso è «corsa all’ospedale». Una situazione che, «al di là del fatto che c’è una seconda ondata in atto», riempie i pronto soccorso italiani di «persone terrorizzate». Questo finisce «inevitabilmente per ingolfare il percorso di tanti altri pazienti». È la riflessione di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L’ha affermato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Bassetti: «Basta vedere che succede al pronto soccorso» «Sono molto preoccupato», ha spiegato, soprattutto perché «sta succedendo quello che qualcuno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020) «mesi a dire che Covid-19 è una malattia mortale». E adesso è «all’». Una situazione che, «al di là del fatto che c’è una seconda ondata in atto», riempie i pronto soccorso italiani di «persone terrorizzate». Questo finisce «inevitabilmente per ingolfare il percorso di tanti altri pazienti». È la riflessione di Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’San Martino di Genova. L’ha affermato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.: «Basta vedere che succede al pronto soccorso» «Sono molto preoccupato», ha spiegato, soprattutto perché «sta succedendo quello che qualcuno ...

