Assegno unico per i figli | l’Istat avverte | “Per alcuni meno conveniente”

Le simulazioni dell'Istat relative al nuovo Assegno unico per i figli, che andrà a sostituire detrazioni fiscali e assegni al nucleo familiare dal prossimo luglio, annunciano che esso potrebbe per molti essere meno conveniente. L'Istituto nazionale di statistica (Istat) ha elaborato le prime simulazioni sull'Assegno unico per i figli sotto i ventuno anni.

